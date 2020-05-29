РИАМО - 29 мая. Дачникам Подмосковья в пятницу в 14:00 на онлайн-встрече расскажут о комплексных кадастровых работах и исправлении реестровых ошибок, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущества Московской области.

Спикеры расскажут для чего нужны комплексные кадастровые работы, как они могут помочь в исправлении реестровых ошибок, установлении границ земельных участков.

«Практически в каждом СНТ есть проблемы с границами участков, которые установлены с реестровой ошибкой или вовсе не внесены в ЕГРН. Проведение комплексных кадастровых работ позволит в рамках одной процедуры описать все земельные участки с домами, исправить все реестровые ошибки одновременно, в том числе, и по тем участкам, где нет собственника, или владелец которых не хочет вносить изменения, а также внести необходимые сведения в ЕГРН», - сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Правительство России одобрило законопроект, который разрешает заказывать комплексные кадастровые работы садовым товариществам, гаражным кооперативам, жителям коттеджных поселков и всем заинтересованным лицам.

В этом случае работы выполняются одновременно в отношении всех объектов недвижимости, расположенных в границах определенной территории, например, СНТ. Это позволит снизить риск возникновения земельных споров, уменьшить вероятность возникновения реестровых ошибок, а также исправить уже существующие.

Отсутствие границ или ошибки в установленных границах становятся проблемой при регистрации дома или строения по «дачной амнистии». При ошибке в установлении границ новый дом может по координатам попасть на границу участка или оказаться ближе допустимого расстояния (3 метра) до соседнего участка. Для того, чтобы оформить такой дом или строения, сначала нужно исправить реестровые ошибки.

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