РИАМО - 29 мая. Утром в пятницу пассажиропоток в Московском метрополитене уменьшился на 73% по сравнению с прошлым годом, но было совершено на 20 тысяч поездок больше по сравнению с прошлой неделей, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Также на 70% снизилось число пассажиров на наземном общественном городском транспорте по сравнению с таким же периодом 2019 года, но увеличилось на 20 тысяч по сравнению с прошлой неделей.

«Каршеринг — 3278 машин в аренде. Загруженность дорог по данным «Яндекса» составляет 3 балла (минус 2 балла по сравнению с прошлым годом и плюс 1 балл к прошлой неделей), - говорится в сообщении.

По сравнению с прошлым годом в электричках отмечается на 66% пассажиров меньше, а по сравнению с прошлой неделей пассажиропоток остался на таком же уровне.

В столице по сравнению с 2019 годом стали на 42% реже вызывать такси, но количество заказов увеличилось по сравнению в прошлой неделей на 7 тысяч.

Кроме того, на улицах мегаполиса утром в пятницу отмечается на 31% меньше автомобилей, чем в прошлом году. При этом, их количество выросло на 40 тысяч единиц по сравнению с прошлой неделей.

Жители Москвы должны соблюдать самоизоляцию, а для поездок на общественном и личном транспорте следует оформить цифровой пропуск.

Также в столице начали ослаблять введенные ранее ограничения. Так, с 1 июня горожане смогут выходить на прогулку и заниматься спортом на свежем воздухе.