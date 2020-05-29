РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 мая. В рейтинг 50 лучших школ Московской области вошли пять учебных заведений Балашихи по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Рейтинг составляется ежегодно рейтинговым агентством RAEX при поддержке и участии более 50 ведущих ВУЗов страны. В топ-50 вошли школы из Балашихи, Королева, Долгопрудного, Одинцова, Сергиева Посада, Раменского, Жуковского, Мытищ, Химок, Фрязино, Подольска, Щелкова, Пушкина, и других городских округов. Уровень образования, полученный в этих школах, позволяет их выпускникам поступать в престижные вузы.

«В топ-50 лучших школ Московской области вошли Балашихинский лицей, МБОУ Лицей в микрорайоне Железнодорожный, Гимназия №1 имени Героя Российской Федерации А.В. Баландина и школ №№27 и 30», - говорится в сообщении.

Балашихинский лицей занял в рейтинге 5 место, МБОУ Лицей в Железнодорожном – 10 место, гимназия №1 имени Героя Российской Федерации А.В. Баландина – 23 место, школа №30 на 41-м месте, школа №27 заняла 50-е место.

«Кроме того, балашихинские школы вошли еще в номинации «Топ-50 школ для будущих врачей», «Топ-10. Лучшие школы Центрального федерального округа» без учета Москвы, по количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы России, в сфере «Технические, естественно-научные направления и точные науки» и «Топ-300 школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России», - говорится сообщении.