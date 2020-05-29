РИАМО - 29 мая. Онлайн-форум для начинающих бизнесменов «Дети цифры» пройдет в Москве 1 июня, своим опытом со сверстниками поделятся юные блогеры, предприниматели, психологи и педагоги, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Для поддержки молодежного предпринимательства в столице действует специальный образовательный проект «Бизнес-уик-энд», в рамках которого школьники и студенты развивают предпринимательские навыки. В нем уже приняли участие более 70 тысяч ребят. Форум «Дети цифры» позволит начинающим бизнесменам и тем, кто только планирует ими стать, обменяться опытом, а также получить полезную для себя информацию», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Темами форума «Дети цифры» станут программирование, робототехника и правила организации школьного образования в дистанционном формате.

Стать участником онлайн-форума детского предпринимательства можно в режиме онлайн. Форум пройдет 1 июня с 10:00 до 14:00.