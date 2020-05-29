РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мая. В подмосковном Подольске с начала пандемии выявили 2080 человек с новой коронавирусной инфекцией, 529 из них выздоровели, умерли 30 пациентов, сообщил глава Подольска Николай Пестов на своей странице в соцсети Instagram.

«Информирую жителей о ситуации с коронавирусной инфекцией на территории городского округа Подольск. На сегодня абсолютное число официально зарегистрированных заражений – 2080. Очень много. 1890 – в Красногорске, чуть ниже – 1791 – в Королеве. Всего 529 человек за время пандемии выздоровели и выписаны после лечения. Умерли 30 человек. На лечении в стационарах Подольска и других муниципалитетов Подмосковья сегодня находятся 174 жителя округа», - написал Пестов.

По его словам, большинство заболевших имеют легкое течение болезни и проходят лечение на дому. По показателю заболеваемости в расчете на численность населения уровень распространения инфекции в Подольске ниже, чем в таких округах, как Королев, Коломна, Красногорск, Клин и некоторых других.

По данным Роспотребнадзора, в 45% выявленных случаях заражений болезнь протекает бессимптомно, в 7% случаев заражение происходит на рабочих местах, в 25% случаев – в семье и в большинстве случаев – в общественных местах и транспорте. То есть многие заражения происходят от людей, которые могут даже не знать о том, что больны. Именно поэтому выявляемость и тестирование крайне важны.

В настоящее время в округе делают 450-500 тестов ежедневно, всего протестировали более 17 000 человек – это выше, чем в среднем по Московской области.

Пестов призвал продолжать соблюдать режим самоизоляции людям пожилого возраста и имеющим хронические заболевания, воздержаться от посещений мест массового скопления людей, а при выходе из дома обязательно носить защитную маску. Он отметил, что это одна из важнейших мер, которая позволяет обезопасить себя, своих близких и окружающих людей от заражения.

Текстовая трансляция

29 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 572 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 773 заболевших. В Москве - 2 332.

- График прогулок в Москве появился в «Яндекс.Картах».

- В столице за сутки скончалось 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2330.