РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 мая. Жителей подмосковных Люберец пригласили поучаствовать в тренировках на портале «Живу спортом», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В пятницу, 29 мая, на портале «Живу спортом» состоятся очередные тренировки в Zoom-формате. В 14:00 состоится тренировка по фитболу», - говорится в сообщении.

В 14:00 и 19:00 пройдет тренировка по общей физической подготовке для взрослых, также в 14:00 состоится тренировка по общей физической подготовке для детей. Также в 14:00 и 19:00 жителей ждет тренировка по пилатесу.

«Любой житель городского округа Люберцы может присоединиться к занятиям. Для этого необходимо выбрать тренировку из расписания, зарегистрироваться на портале: живуспортом.рф, получить уникальную ссылку на Zoom-тренировку, подключиться согласно расписанию к Zoom-конференции и приступить к тренировке», - говорится в сообщении.

Занятия проходят в трех возрастных категориях: дети, взрослые, пожилые старше 55 лет.

Проводят тренировки чемпионы России, мира и Европы по разным видам спорта, действующие члены сборной России и квалифицированные инструкторы.