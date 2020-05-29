РИАМО - 29 мая. Сотрудники и клиенты Среднерусского банка ПАО Сбербанк в рамках акции “Поможем врачам Подмосковья” передали больницам средства защиты от коронавируса на сумму 5,7 миллиона рублей, помощь получили 23 лечебных учреждения Московской области, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«В начале мая банк выступил с инициативой сбора средств для помощи больницам. Акцию активно поддержали сотрудники и клиенты банка: АО “Щелково Агрохим”, «Лидер-М», ГК «Остов», ГК «Отрада», ООО «Инком», ООО «ПСТ», ООО «Сам-МБ», ГК «Текта», «Ростурпласт» и «Трансстройсервис», - говорится в сообщении.

На собранные средства, по согласованию с больницами, закуплено наиболее востребованное медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты, включая специальные многоразовые костюмы, респираторы, дезинфицирующие средства и диагностическое оборудование.

Переданные в медицинские учреждения средства индивидуальной защиты полностью соответствуют необходимым стандартам для работы в условиях пандемии коронавируса.

«Мы искренне благодарны врачам за самоотверженную работу в этот непростой период. Этой акцией мы хотим поддержать тех, кто ежедневно помогает людям и заботится о нашем здоровье. Помощь измеряется не только деньгами. Меня впечатлило количество откликнувшихся на наш призыв неравнодушных коллег. Здесь важен вклад каждого, внимание к реальным нуждам медиков и искреннее желание помочь. И мы благодарны всем, кто поддержал нас. Сейчас как никогда важно объединить усилия и внести посильный вклад в победу над коронавирусной инфекцией», - сказал Председатель Среднерусского банка ПАО Сбербанк Кирилл Брель

По его мнению, для всех - это важный опыт - умение быть рядом в трудную минуту, поддерживать не только словом, но и делом.

Ранее Сбербанк присоединился к акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МЫВМЕСТЕ. Банк отправил в регионы 700 тысяч защитных масок и 50 тысяч пар одноразовых перчаток для волонтерских штабов, которые оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам.