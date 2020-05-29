РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 мая. АО «Метровагонмаш» городского округа Мытищи опубликовал на своем сайте виртуальный тур по основным помещениям завода, сообщается в Instagram-аккаунте предприятия.

«Виртуальный тур по производству и не только. Закончили доработки по туру и предлагаем не отходя от монитора или не выпуская из рук смартфона «прогуляться» по основным помещениям завода «Метровагонмаш», - говорится в сообщении.

Посетить виртуальную экскурсию можно на сайте АО «Метровагонмаш».