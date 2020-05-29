РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 мая.Национальный парк Москвы и Подмосковья «Лосиный остров» проведет серию творческих мастер-классов в рамках онлайн-проекта «Экоделие» 30 и 31 мая, сообщается в Instagram-аккаунте нацпарка.

30 и 31 мая в социальных сетях на странице национального парка «Лосиный остров» пройдет серия мастер-классов. Творческий марафон приурочен ко Дню защиты детей.

«Лосиный остров предлагает идеи для семейного творчества. В эти выходные мы открываем онлайн-проект «Экоделие». Проведите время вместе со своими детьми! На мастер-классах специалисты экоцентров «Лосиного острова» предложат сделать Птицу счастья, бумажного лося, разрисовать тарелочку в стиле народного промысла «Хохлома», создать закладку для книги с изображением животного. Видеоролики занятий будут размещены в утреннее и дневное время», - говорится в сообщении.

При изготовлении поделок происходит соприкосновение с живой природой и ее обитателями. Творчество положительно влияет на развитие речевых и коммуникативных навыков, помогает успешно овладеть навыками письма. Результат - положительные эмоции для ребенка и всей семьи.

«У детей развивается мелкая моторика, улучшаются тактильные функции. Мы задумываемся о хрупкости и уязвимости окружающего мира, который радует нас своими ландшафтами, яркими цветами, дарами леса, чистым воздухом, голубыми озерами. «Все, что мы любим, мы должны сохранять!» - главный девиз экологического мышления», - отмечается в сообщении.