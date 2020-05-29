РИАМО - 29 мая. Более 200 единиц техники и 250 бригад «Мосводостока» дежурят на столичных улицах для ликвидации возможных скоплений воды, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы предприятия.

«Сегодня в период выпадения обильных и сверхнормативных осадков ГУП «Мосводосток» привлекло к дежурству 250 бригад и более 200 единиц техники, в том числе специализированной, для предупреждения появления временных скоплений воды на проезжей части, дворовых территориях, остановках общественного транспорта и оперативного принятия мер в случае их образования», - сказал собеседник агентства.

Он напомнил москвичам, что при обнаружении подтопления можно обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу ГУП «Мосводосток» по телефону: 8 (495) 657-87-03.

Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Московском регионе на пятницу из-за грозы, града и ветра. В Москве ожидается выпадение более половины месячной нормы осадков.