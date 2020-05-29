РИАМО - 29 мая. Сильный дождь с ветром не повлиял на расписание движения поездов по Московской железной дороге, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы МЖД.

«Сбоев в движении поездов нет. Все передвигаются согласно графику», - сказал собеседник агентства.

Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Московском регионе на пятницу из-за грозы, града и ветра. В Москве ожидается выпадение более половины месячной нормы осадков.

Из-за непогоды городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности. Аварийные бригады готовы оперативно выехать на место падения дерева, повреждения линий электропередачи, рекламных конструкций, дорожных знаков и указателей.