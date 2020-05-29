РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 мая. Металлические барьерные ограждения достроили на разворотном кругу с проспекта Ленина в микрорайоне Балашиха-3, они помогут упорядочить движение и стоянку общественного транспорта и сделает комфортной высадку пассажиров, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Работы выполняла бригада из семи человек при помощи спецтехники. Все работники соблюдали санитарные нормы, предписанные в период пандемии: надевали перчатки и защитные маски.

«Барьерное ограждение достроили на разворотном кругу с проспекта Ленина в микрорайоне Балашиха-3. Оно позволит пассажирам автобусов комфортно высаживаться на конечной остановке маршрутов №№ 300, 337, 104, 22, 5. Также конструкция ограничит сквозной проезд постороннего транспорта на улицы Чехова и Восточную», - говорится в сообщении.