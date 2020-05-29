РИАМО - 29 мая. Свыше 12 тысяч человек обратились в московские центры госуслуг «Мои документы» для оформления и выдачи социальных карт с 25 мая, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

До 25 мая столичные МФЦ были закрыты из-за распространения коронавирусной инфекции. Сейчас в городе вернулись к работе 88 центров «Мои документы».

«С 25 мая более 12 тысяч человек обратились в центры госуслуг «Мои документы» для оформления и выдачи социальной карты. При этом около 97% посетителей приходили строго в назначенное время по предварительной записи, а маски и перчатки заранее предусмотрели 99% горожан», - говорится в сообщении.

В первые дни после открытия спросом пользовались такие услуги, как регистрационный учет граждан, выдача готовых документов, оформление паспорта и регистрация прав на недвижимое имущество. Остаются востребованными услуги предоставления информации о жилищном учете, расчет и перерасчет жилищно-коммунальных платежей, замена СНИЛС и многое другое. Для посетителей центра доступны 144 услуги.

«Еще шесть услуг оказывают сотрудники министерства внутренних дел, которые ведут прием в офисах «Мои документы». Для регистрации по месту жительства или по месту пребывания можно обратиться в открытые офисы, за которыми закреплены закрытые (по территориальному признаку)», - добавляется в сообщении.

На данный момент центры госуслуг «Мои документы» ведут прием граждан только по предварительной записи, чтобы избежать массового скопления людей. В центры можно приходить только в масках и перчатках, на входе посетителям измеряют температуру.

Районные центры «Мои документы» открыты ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Флагманские офисы работают с 10 утра до 10 вечера.