РИАМО - 29 мая. Детей Московской области пригласили принять участие в III Всероссийском конкурсе рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по летним дорогам детства», говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной.

«Конкурс рисунков проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей в летний период через художественно-эстетические навыки и способности детей», - говорится в сообщении.

Заявки на участие и работы конкурсантов будут принимать с 10 июня по 10 июля на электронный адрес: konkurs@fond-edykina.ru.

К участию в данном конкурсе приглашаются дети от трех до 14 лет. Также принимаются совместные работы с руководителями, родителями, братьями-сестрами. Оцениваются возрастные категории: 3-4 года; 5-6 лет; 7-8 лет; 9-10 лет; 11-12 лет; 13-14 лет, в каждой категории призовые места.

Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.