Московская область постепенно запускает экономику, остановленную из-за пандемии коронавируса. При этом серьезную ставку в регионе делают на сельхозпроизводство. Несмотря на кризис, в Подмосковье стартовала посевная, развиваются крупные агрокомплексы. В 2020 году в Подмосковье планируется ввести более 40 га теплиц, а в 2021 году – более 30 га, и выйти на лидирующие позиции по производству овощей закрытого грунта. Одни из самых высокотехнологичных сельскохозяйственных производств в стране базируются в агрокластере Victoria Industrial Park, открытом в 2013 году в Московской области. О новых проектах и наиболее перспективных трендах в сельском хозяйстве в интервью РИАМО рассказал основатель агропарка, генеральный директор компании «Виктория Эстейт», председатель Комитета по сельскому хозяйству «Деловой России» Евгений Ростов.

- Евгений Владимирович, расскажите, что сейчас из себя представляет агропромышленный парк Victoria Industrial Park? Сколько в нем резидентов?

- Это уникальная в своем роде площадка для сельхозпроизводителей. История парка началась в 2013 году, тогда было выкуплено и реконструировано сердце парка – ГТУ ТЭЦ. Именно ГТУ обеспечивает всех производителей на территории агрокластера необходимыми мощностями – теплом и электричеством.

Первыми резидентами парка стали две компании с мировым именем – гипермаркеты Globus и Castorama. С тех пор парк растет и развивается. С каждым годом площадка пополняется новыми участниками, ежегодно мы заключаем несколько значимых соглашений с будущими резидентами.

Еще с момента зарождения идеи парка я знал, что хочу создать территорию для агропроизводства. Был выбран оптимальный по своим параметрам кластер в 350 гектаров и спланирован вектор развития. Уже тогда было понятно, что это только первая очередь строительства.

Первым на территории агрокластера построился агрокомплекс «Иванисово» в 2018 году. В 2019 году случилось еще одно важное событие для парка – открытие крупного грибного комплекса. ТД «Богородские Овощи» запустил производство мощностью 5 тысяч тонн продукции в год. Таких предприятий сегодня немного, не только на территории Московского региона, но и в целом по стране.

- Вы – довольно молодой проект. В каком направлении парк будет развиваться? Есть ли в планах новые инвестпроекты?

- Агрокластер Victoria Industrial Park объединяет несколько предприятий, в том числе по производству томатов, огурцов и зеленных культур. Мы постоянно находимся в поиске уникальных решений, например, год назад запустили проект по выращиванию малины. Нигде в стране нет площадки, концентрирующей столь высокотехнологичные предприятия в одном месте.

В нашем агропарке ежегодно вводится в эксплуатацию несколько новых объектов. Ассортимент выпускаемой продукции пополняется за счет новых производств, например, сейчас идет работа по созданию уникального молочного кластера. Будем производить козье молоко как для взрослых, так и для детей. Производитель обещает создать крупнейшее предприятие в России, такой ассортимент продукции практически никем больше в стране не вырабатывается.

Есть наработки по закладке интенсивных садов, ягодных плантаций. На стадии реализации – проекты по созданию перерабатывающих мощностей и центров хранения. Начато строительство еще одного тепличного комплекса.

- Куда поставляется продукция Victoria Industrial Park и каковы объемы поставок за границу?

- Основные поставки – это Центральный федеральный округ. Для нас главное – создание свежей продукции для потребителя. Поэтому основной задачей отдела продаж для всех предприятий парка является создание такой логистической цепочки, которая позволяет доставить продукцию до потребителя менее чем за сутки. В дальнейшем, с расширением производства, будут расширяться и области поставок, а за счет накопленного опыта сократится время на логистику.

Если говорить про реализацию продукции за границу, то да, она есть, но на данный момент объем поставки минимальный. Главные риски в этом направлении несет все та же логистика. Сельхозпродукция имеет небольшой срок хранения, например, для шампиньонов он составляет не более 10 дней. Поэтому мы рассматриваем только страны ближнего зарубежья. Возможно в дальнейшем начнем тестировать и более дальние маршруты, поскольку даже с учетом транспорта оптовые цены на свежие овощи превышают российские примерно на 30%. Но в приоритете в любом случае останется российский потребитель.

- Как развиваются ваши магазины с фирменными отделами?

- Вполне успешно, на мой взгляд. В этом году, параллельно с развитием производства, мы стали заниматься развитием собственных специализированных точек продаж. Первый такой магазин открылся на территории агропарка и имеет огромный успех у потребителей. Основное его преимущество в том, что от сбора продукции до полки проходит всего два часа. Пожалуй, свежее овощей вы нигде не найдете. На сегодняшний день запланировано открытие еще порядка 10 фирменных точек продаж.

- А представители малого и среднего бизнеса имеют доступ к площадке агропарка?

- Практически все товаропроизводители, с которыми мы сегодня работаем, это малый и средний бизнес. У них очень большой потенциал. Идея в том, чтобы собрать лучших на одной площадке, упростить им логистику за счет общей цифровизации парка, дать возможность быть конкурентными на рынке.

Victoria Industrial Park предоставляет широкие возможности своим резидентам – от административной поддержки с оформлением документов, подбором участка до управления уже реализованным объектом, если такое потребуется.

Парк обеспечен дорожной инфраструктурой и предоставляет все инженерные коммуникации производителю, включая их обслуживание. То есть остается только выбрать участок и построиться. Очень удобно и выгодно для всех, а за счет локализации производства на одной площадке сокращаются расходы.

- Как вы считаете, какой сегмент сейчас наиболее перспективен для открытия бизнеса?

- На российском рынке сейчас очень благоприятная ситуация для развития сельскохозяйственных проектов. Например, один из трендов этого года – переработка. Непрерывный характер агропроизводства вызывает необходимость постоянного поиска оптимальных решений для минимизации собственных затрат. Переработка может стать исключительным решением не только в настоящий момент, но и в будущем.

Также интерес может представлять производство, импорт которого снизился за последние годы и стал значительно дороже. Здесь можно говорить о многих производствах, в частности, это продажа сортовых семян тепличных культур, в том числе ягод, которых у нас попросту нет.

Перспективным может стать и развитие производства компоста для грибных культур, что также является дефицитной позицией на российском рынке. Это то, что можно назвать не задумываясь, и таких примеров очень много. Все, что по большей части импортируется, вызывает большой интерес для строительства и развития в России. Работайте в этих нишах и получайте прибыль.