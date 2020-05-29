РИАМО - 29 мая. В пятницу утром 97% пассажиров надели маски в московском метро, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«На текущий момент в московском метро: в масках — 97%, перчатках — 91%», - говорится в сообщении.

В общественных местах, в том числе и в транспорте, горожане должны носить маски и перчатки для предотвращения распространения коронавируса.

Также для поездок на транспорте нужно оформить цифровой пропуск.

Режим самоизоляции в столице действует до 14 июня.

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29 МАЯ

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