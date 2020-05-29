РИАМО - 29 мая. Автобусы, троллейбусы, трамваи и электробусы в Москве продолжают курсировать в штатном режиме, несмотря на сильный дождь, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы «Мосгортранса».

«Весь транспорт работает в штатном режиме. Погода на расписание не повлияла», - сказал собеседник агентства.

Ранее синоптики сообщили, что за пятницу в Москве может выпасть более половины месячной нормы осадков, которая в мае составляет 52 миллиметра. Таким образом в городе может обновиться абсолютный рекорд весны по осадкам.

Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Московском регионе на пятницу из-за грозы, града и ветра.

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