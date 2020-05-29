РИАМО - 29 мая. За пятницу в Москве может выпасть более половины месячной нормы осадков, которая в мае составляет 52 миллиметра, сообщил РИАМО синоптик центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня мы прогнозируем выпадение более половины месячной нормы. В Москве на данный момент уже выпало 65 миллиметров за месяц. Надо заметить, что в мае только пять дней было без осадков», - сказал Синенков.

Он отметил, что сегодня в некоторых районах Московской области может выпасть до 40 миллиметров осадков.

Ранее на сайте «Метеовести» сообщалось, что в пятницу в Москве может обновиться абсолютный рекорд весны по осадкам.

Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Московском регионе на пятницу из-за грозы, града и ветра.