РИАМО - 29 мая. За сутки в Подмосковье вылечились от коронавируса еще 490 человек, все они выписаны после получения отрицательных результатов на эту инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб.

«Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 7333 человека», - говорится в сообщении.

В пятницу в Подмосковье вновь открываются парки. С 1 июня возобновят работу библиотеки и кинотеатры под открытым небом.

Также в Московской области разрешили заниматься физкультурой и спортом с соблюдением социальной дистанции. Снят запрет на посещение кладбищ.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

29 МАЯ

- График прогулок в Москве появился в «Яндекс.Картах».

- В столице за сутки скончалось 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2330.