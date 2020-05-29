РИАМО - 29 мая. Девять музеев и галерей Москвы подготовили онлайн-программу в честь Международного дня защиты детей, который отмечается 1 июня, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Присоединиться к праздничной программе можно будет с 30 мая по 1 июня. Полная программа появится на сайте «Мосгортура».

«Московские музеи ежегодно участвовали в праздновании Дня защиты детей и проводили развлекательно-образовательную программу для всей семьи. В этом году, несмотря на то что учреждения культуры временно закрыты, праздник все равно состоится, но в онлайн-формате. Мы приглашаем на него детей и взрослых», — сказала генеральный директор «Мосгортура» Инна Голубева.

Участие в праздновании Дня защиты детей примут Музей моды, Биологический музей имени К. А. Тимирязева, галерея Ильи Глазунова, Дарвиновский музей, Дом Гоголя, Московский государственный музей С. А. Есенина, Московский музей современного искусства, Государственный музей В. В. Маяковского и Государственный музей А. С. Пушкина.

Москвичам представят мастер-классы по рисованию карандашом и акварелью, лекцию о морских обитателях, литературную онлайн-викторину и многое другое.