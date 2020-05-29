РИАМО - 29 мая. Подмосковное УФАС России предупредило администрацию городского округа Щелково о признаках нарушения антимонопольного законодательства, выявив три незаконно установленные рекламные конструкции на территории округа, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС России по Подмосковью.

«Московским областным УФАС России при осуществлении функций по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства и законодательства Российской Федерации о рекламе выявлены три незаконно установленные рекламные конструкции на территории городского округа Щелково», - говорится в сообщении.

Эти рекламные конструкции установлены и эксплуатируются, но не внесены в схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа Щелково, что не соответствует требованиям федерального закона «О рекламе».

Такие обстоятельства – свидетельство признаков нарушения федерального закона «О защите конкуренции», выразившегося в бездействии администрации в части невыполнения обязанности по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций, что может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции на рынке наружной рекламы городского округа Щелково.

Управление ФАС России направило в адрес администрации предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, было предписано удалить рекламную информацию и сделать демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций.