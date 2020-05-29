РИАМО - 29 мая. Следователи проверят информацию о том, что в лесном массиве Сергиево-Посадского горокруга организована свалка дорогостоящих просроченных медикаментов для лечения ВИЧ-инфекции, онкологии, которые должны предоставляться больным бесплатно, поэтому куплены возможно за счет бюджета, говорится в сообщении ГСУ СК России по Московской области.

Такой сюжет вышел в новостном выпуске одного из федеральных каналов.

«В сюжете озвучивается версия, что лекарства не дошли до больных, нуждающихся в них, поэтому неустановленные лица, решив сокрыть данный факт, выбросили коробки медикаментов на сумму порядка 6 миллионов рублей в лесной зоне вблизи Сергиева Посада», - говорится в сообщении.

Следственным отделом по Сергиево-Посадскому округу ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по этой информации.

Следствие должно будет установить лица, которые выбросили медицинские препараты, а также причины, по которым лекарства не дошли до пациентов в период установленного срока годности.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.