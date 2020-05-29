РИАМО - 29 мая. В подмосковном Жуковском задержали женщину, подозреваемую в сбыте наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Подмосковью вместе с коллегами из ОМВД России по округу Жуковский задержали 42-летнюю жительницу Раменского возле одного из домов на улице Чапаева в городском округе Жуковский.

«При личном досмотре у злоумышленницы обнаружено и изъято 32 сверка с веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятое в четырех свертках является наркотическим средством – героином. В ходе беседы задержанная рассказала, что для сбыта на территории округа Жуковский она разложила наркотическое средство в тайники-закладки», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что в ходе выезда на эти адреса оперативники обнаружили и изъяли еще пять свертков с героином.

«В результате дальнейших мероприятий оперативниками установлено, что в марте того года от неизвестного мужчины злоумышленнице поступило предложение о реализации наркотических средств на территории округа Жуковский. Наркотик предоставлялся ей бесплатно в качестве оплаты, для личных нужд. В течение нескольких месяцев наркосбытчик с помощью закладок на территории Москвы оставлял правонарушительнице свертки с героином весом до 200 граммов, после чего она расфасовывала наркотик и раскладывала в тайники на территории округа Жуковский», - пояснила Петрова.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на установление соучастников противоправной деятельности.