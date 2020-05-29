РИАМО - 29 мая. Сотрудники правоохранительных органов возбудили еще два уголовных дела в отношении администратора интернет-сообщества за вымогательства, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

В полицию с заявлением обратилась женщина, она сообщила, что в ходе переписки подозреваемый вынудил ее отправить ему личные видеозаписи порнографического содержания. После этого мужчина начал требовать перевести ему 30 тысяч рублей, чтобы эти видео не были опубликованы в сети. Женщина отправила ему указанную сумму.

«Ранее 7 мая сотрудниками УСБ ГУ МВД России по Москве был задержан житель столицы, которому инкриминируется вымогательство в крупном размере в отношении бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий личного характера», - говорится в сообщении.

Однако мужчина не стал переводить деньги. Тогда администратор интернет-сообщества опубликовал дискредитирующие фотографии в интернете.

Задержанному было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 УК РФ, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По результатам проведенной экспертизы опубликованные обвиняемым фотоматериалы признаны порнографическими.