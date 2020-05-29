РИАМО - 29 мая. За сутки в Москве вылечились еще 3474 пациента, у которых ранее выявили коронавирус, сообщила в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 3474 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 74 725», - сказала Ракова.

Чтобы удостовериться, что пациент избавился от коронавируса, после лечения медики проводят специальные исследования.

После выписки все пациенты остаются под наблюдением врачей и получают необходимые рекомендации.

Победившим коронавирус москвичам в возрасте от 18 до 55 лет предлагают стать донорами плазмы. Кроме того, такие горожане могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Чтобы сдать плазму крови или стать социальным волонтером, нужно обратиться на горячую линию по номеру: 8 (495) 870-45-16, она работает ежедневно с 09:00 до 19:00.

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29 МАЯ

- График прогулок в Москве появился в «Яндекс.Картах».

- В столице за сутки скончалось 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2330.