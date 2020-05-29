РИАМО - 29 мая. Ситуация с оплатой жилищно-коммунальных услуг в Москве стабилизировалась после того, как в апреле платежная дисциплина жителей снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что ситуация с оплатой ЖКУ в Москве находится под контролем.

«Жители своевременно получают платежные документы, наши специалисты всегда готовы онлайн или по телефону проконсультировать, как правильно внести оплату за жилищно-коммунальные услуги, в том числе и дистанционно», - сказал Бирюков.

По его словам, организации, финансируемые из городского и федерального бюджетов, платят за ЖКУ в полном объеме.

Ранее из-за наступления «вирусного» кризиса был введен запрет на отключение коммунальных услуг за долги, который действует до 1 января 2021 года. Также в этот период должникам не будут начислять пени и штрафы за несвоевременную или внесенную не в полном объеме плату за газ, воду, тепло, электричество и содержание помещения.

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29 МАЯ

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