РИАМО - 29 мая. Москвичи могут узнать результаты анализов на коронавирусную инфекцию в своей электронной медицинской карте на mos.ru, если у них оформлен доступ к ней, сообщает столичный оперштаб по коронавирусу.

Помимо результата теста на коронавирус, клиент может получить расшифровку результатов ПЦР- и ИФА-тестирований, а также рекомендации по дальнейшим действиям. Получить доступ к своей электронной карте можно на портале mos.ru.

«Результаты лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию методами ПЦР и ИФА, проведенные в городских учреждениях Москвы, теперь поступают в электронную медицинскую карту в течение трех дней с момента сдачи анализа. В разделе «Мои тесты на Covid-19» отражены результаты тестирований, проведенных после 20 апреля», - говорится в сообщении.

Иметь электронную медкарту могут только те пользователи, у которых есть стандартная или полная учетная запись на mos.ru. Заявку на получение доступа к электронной медицинской карте могут оформить горожане старше 15 лет с московским полисом ОМС.

Чтобы оформить доступ к медкарте, необходимо авторизоваться на портале mos.ru, в разделе «Каталог услуг» перейти в подраздел «Здоровье», далее выбрать вкладку «Запрос, изменение и отмена доступа к электронной медицинской карте» и нажать «Получить услугу», после чего надо заполнить заявление по инструкции.

Если у пользователи уже есть доступ к электронной медкарте, то посмотреть ее можно так: открыть меню раздела «Услуги» и выбрать из списка строку «Здоровье», далее перейти во вкладку «Справки и документы» и открыть блок «Электронная медицинская карта».

Персональные данные столичных пациентов надежно защищены. Каждый раз при входе в электронную медкарту на мобильный телефон приходит одноразовый пароль для подтверждения личности. При возникновении сложностей пользователи могут обратиться в службу технической поддержки.

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