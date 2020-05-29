РИАМО - 29 мая. Пожар произошел на складе для хранения пищевой продукции и стройматериалов в подмосковном Красногорске, в результате возгорания никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел 28 мая на улице Володарского в рабочем поселке Нахабино.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление внутри одноэтажного металокаркасного склада для хранения пищевой продукции и стройматериалов», - говорится в сообщении.

Возгорание ликвидировали на площади 750 квадратных метров. В результате пожара погибших и пострадавших нет.