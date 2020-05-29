РИАМО - 29 мая. Водителям следует проявлять особую аккуратность на подмосковных дорогах в пятницу из-за дождя с градом и грозой, а также сильных порывов ветра, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

До 21 часа в Подмосковье прогнозируется сильный дождь, гроза и град, при грозе ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

«Будьте аккуратны на дорогах, соблюдайте ПДД, не паркуйтесь возле деревьев и шатких конструкций», - говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр России объявил в Московском регионе «оранжевый» уровень погодной опасности на пятницу из-за грозы, града и ветра.