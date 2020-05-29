РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 мая. Почти 500 пациентов вылечились от коронавируса и были выписаны из больниц подмосковного Красногорска с начала пандемии, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

«Статистика по заболеваемости COVID-19 в Красногорске на 28 мая: 1 890 подтвержденных диагнозов (+44), 1148 (+21) госпитализировано, 499 (+21) человек выздоровели и выписаны из стационаров, 603 (+8) человек выздоровели на дому», - написала Хаймурзина.

Она также добавила, что с начала пандемии в Красногорске скончались 42 пациента с коронавирусной инфекцией, один из них – за последние сутки.

«Берегите себя и близких и будем здоровы», - заключила Хаймурзина.