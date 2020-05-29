РИАМО - 29 мая. На подмосковном портале «Добродел» зарегистрировались свыше 1,8 миллиона пользователей, более 530 тысяч человек установили одноименное мобильное приложение, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«На «Доброделе» зарегистрировано 1,825 миллиона пользователей. Мобильное приложение «Добродел» установили свыше 533 тысяч человек», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на прошлой неделе жители Московской области чаще всего отправляли в «Добродел» обращения по теме содержания дворов, дорог и многоквартирных домов.

Портал «Добродел» - это единая книга жалоб и предложений Московской области. Он помогает жителям Подмосковья решать конкретные проблемы без заполнения бумажных документов и поиска необходимых инстанций.