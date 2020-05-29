РИАМО - 29 мая. Столичные власти предлагают 645 частным детсадам и школам получить отсрочку по арендной плате за городское имущество на общую сумму более 400 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сейчас к нам за поддержкой обратились и получили помощь уже 66 частных детских садов и школ, они освобождены от уплаты аренды до 1 июля этого года. Общая площадь помещений, по которым предоставлена льгота, — 95 тысяч квадратных метров, а земельных участков — 4,3 гектара», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Частные сады и школы, для которых отменена арендная плата на время приостановки деятельности, находятся во всех округах, кроме ТиНАО.

По словам руководителя департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, на данный момент 176 учреждений сферы образования получают поддержку в виде льготных ставок аренды на городское имущество по программе «Объект образования за рубль». Благодаря этой мере учреждения ежегодно экономят на аренде около 1,9 миллиарда рублей.

Всего в Москве принято четыре пакета мер поддержки предпринимателей в условиях «вирусного» кризиса. К середине мая разными видами поддержки воспользовались более 34 тысяч организаций.