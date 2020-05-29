РИАМО - 29 мая. Пожарные ликвидировали возгорание в одноэтажном здании около железнодорожной станции «Выхино» в Москве, площадь пожара составила 15 квадратных метров, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Инцидент произошел вечером 28 мая.

«В районе железнодорожной станции «Выхино» произошло возгорание в одноэтажном отдельно стоящем строении на площади 15 квадратных метров. В 23:38 возгорание локализовано, в 23:48 - ликвидировано», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате возгорания никто не пострадал.