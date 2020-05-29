РИАМО - 29 мая. На канале имени Москвы в подмосковных Луховицах из-за отказа двигателя судно въехало в сегментный затвор шлюза «Белоомут», сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел вечером 28 мая.

«При заходе судна в камеру шлюза снизу произошел отказ главного двигателя, в результате чего судно на полном ходу прошло через камеру шлюза и въехало в сегментный затвор верхней головы шлюза. Причина происшествия – техническая неисправность судна», - говорится в сообщении.

В результате происшествия произошло повреждение конструкций затвора верхней головы шлюза «Белоомут», но после обследования шлюз признан работоспособным.

Само судно повреждений не получило. В результате происшествия никто не пострадал.