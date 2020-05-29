РИАМО - 29 мая. В пятницу в Москве может выпасть рекордное количество осадков для весеннего сезона, в Московской области за 24 часа ожидается выпадение более половины нормы осадков для мая, сообщается на сайте «Метеовести».

«На пик ливни выйдут около полудня. По модельным оценкам, их интенсивность может составить около 23 миллиметров за шесть часов. Во второй половине дня они ослабеют, но к ночи снова усилятся: порядка 13 миллиметров за те же шесть часов», - говорится в сообщении.

Вся сумма осадков за день может составить порядка 43 миллиметров. На улицах могут возникнуть подтопления.

Как отметили синоптики, с наступлением июня очаг высокого давления вытеснит ненастье обратно на юг Русской равнины.

Месячная норма осадков в мае составляет 51 миллиметр.