РИАМО - 29 мая. Пользователи сервиса «Яндекс.Карты» теперь могут узнать график прогулок в Москве, для каждого дома указаны день недели и время, когда можно выйти на улицу.

Чтобы посмотреть расписание прогулок, необходимо ввести в сервисе адрес дома. «Яндекс.Карты» берут данные с официального сайта мэра Москвы, где график появился накануне.

Возможность выйти на улицу для прогулки и занятий спортом появится у москвичей с 1 июня. Чтобы избежать большого скопления людей во дворах, власти определили для каждого дома свои дни для прогулок.

Согласно установленным правилам, можно отдаляться от дома на два километра, при этом запрещается пользоваться беседками, детскими и спортивными площадками. Находиться на улице необходимо в защитной маске.

Гулять и заниматься спортом в Москве разрешается с соблюдением социальной дистанции. На прогулку нужно взять паспорт и подтверждение проживания в столице.

Ранее режим самоизоляции в Москве продлили до 14 июня в связи с общей эпидемиологической обстановкой.

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Текстовая трансляция

29 МАЯ

- График прогулок в Москве появился в «Яндекс.Картах».

- В столице за сутки скончалось 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2330.