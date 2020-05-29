РИАМО - 29 мая. В пятницу в Москве и Подмосковье пройдет дождь, также ожидается гроза, максимальная температура воздуха днем составит плюс 20 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием южного циклона и его активных атмосферных фронтов. Ожидается облачная погода, дождь, местами сильный, возможна гроза. Максимальная температура воздуха поднимется до 18-20 градусов в столице и 15-20 - по области», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха в середине дня составит около 70%.

Синоптики отметили, что в пятницу атмосферное давление окажется ниже нормальных значений, кислородный режим будет благоприятным, поэтому у большинства людей такая погода не вызовет недомогания.