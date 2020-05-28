В четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил в прямом эфире по ситуации с коронавирусом. Благодаря стабилизации эпидемической обстановки в регионе возможно начать следующий этап смягчения ограничений. Для жителей Московской области летний сезон начнется с открытия парков, непродовольственных магазинов, строительных гипермаркетов, служб быта и МФЦ, но торговые центры и салоны красоты запускать еще рано. Подробнее о новых послаблениях режима повышенной готовности в Подмосковье – в материале РИАМО.

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Стабилизация обстановки в регионе

Как отметил губернатор, в Подмосковье за летний сезон традиционно почти вдвое возрастает количество жителей. Он выразил надежду, что «теплые месяцы удастся прожить нормальной человеческой жизнью».

Андрей Воробьев отметил улучшение эпидемиологической ситуации в Московской области, но снимать ограничения полностью пока рано. Показатели в целом стабилизируются, в регионе проводится большое количество тестов на коронавирус и много свободных коек, но уровень госпитализаций по-прежнему высокий.

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Открытие парков и прогулки

В городах Подмосковья для жителей открывается большое количество парков и зеленых зон, в которых с 29 мая можно будет гулять, кататься на велосипедах и роликах. При этом детские и спортивные площадки пока будут закрыты.

Ограничений по времени нахождения на территории парков не будет. Жителям необходимо соблюдать масочный режим, а правоохранители продолжат следить за выполнением требований безопасности.

Группам риска – пенсионерам в возрасте 65 плюс и жителям с хроническими болезнями – также разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом на открытом воздухе, но не более двух человек совместно, а также соблюдая дистанцию в 5 метров от других.

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МФЦ заработают для физлиц

Многофункциональные центры Подмосковья откроют для физических лиц с 1 июня по предварительной записи. Ранее МФЦ принимали только юрлиц и оказывали ограниченный набор услуг.

Жителям области теперь будут доступны около 15 услуг, которые нельзя получить в электронном виде. Например, выдача паспортов или регистрация собственности на жилье. Власти призывают граждан продолжать получать остальные услуги онлайн.

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Удвоение числа детских дежурных групп

С постепенным снятием ограничений, начиная с 18 мая, в Московском регионе открывается все больше предприятий, и жители возвращаются на рабочие места. В связи с этим возросла потребность в дежурных группах детских садов – ранее в Подмосковье действовало около 1300 групп.

Андрей Воробьев выступил с предложением удвоить количество дежурных групп для детей, чьи родители работают. Губернатор отметил, что открывать детские сады в обычном режиме пока рано.

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Открытие непродовольственных и строительных магазинов

Помимо работающих супермаркетов, на следующей неделе в Подмосковье возобновят работу строительные магазины и рынки стройматериалов, особенно востребованные в летний период. Также смогут открыться магазины площадью не более 400 квадратных метров, у которых есть отдельный вход. Но крупные ТЦ пока открывать рано, предупредил губернатор.

Губернатор Подмосковья напомнил, что необходимо соблюдать масочный режим и по возможности надевать перчатки, посещая магазины.

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Запуск бытовых услуг и открытых кинотеатров

Также в Подмосковье возобновят работу предприятия, оказывающие бытовые услуги. Жители смогут посещать химчистки, прачечные, а также службы по ремонту техники, одежды и обуви. Площадь помещений с отдельным входом не должна превышать 400 квадратных метров. Они смогут открыться с 29 мая после направления соответствующего уведомления властям.

Также с 29 мая разрешается работа автокинотеатров под открытым небом и выдача книг в библиотеках.

Кроме того, можно будет посещать кладбища в Московской области, но при условии соблюдения социальной дистанции.

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Сохранение ряда ограничений

Несмотря на стабилизацию обстановки в регионе сохраняется опасность повторного всплеска заболеваемости. Поэтому торговые центры, рестораны и кафе, а также парикмахерские и салоны красоты пока будут закрыты. Все остальные ограничения, введенные ранее, продолжат действовать до 14 июня.

Так, самоизоляцию для пожилых граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлили в Московской области до 14 июня. Пенсионерам губернатор посоветовал по возможности проводить время на даче, а если выходить гулять, то строго в маске и избегая людных мест.