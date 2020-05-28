РИАМО - 28 мая. Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила предоставление ОАО «РЖД» ряда земельных участков для развития железнодорожной инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова рассказала, что РЖД переданы 27 земельных участков общей площадью 0,84 гектара рамках развития Центрального транспортного узла, для реализации проекта «III и IV главные пути Москва-Пассажирская-Курская (искл) – Москва-Каланчевская». Эти участки расположены в ЦАО», - говорится в сообщении.

Также железнодорожной компании передали земельный участок площадью 0,02 гектара в Югорском проезде в Северо-Восточном административном округе для развития Ярославского направления МЖД.

Кроме того, с целью развития Киевского направления МЖД и усиления пригородного пассажирского движения, а также строительства остановочного пункта Аминьевская в Западном округе столицы выделили 11 земельных участков общей площадью 0,4 гектара.

Также пять участков в новой Москве недалеко от деревни Большое Свинорье площадью 0,4 гектара передали РЖД для строительства объектов инфраструктуры Киевского направления МЖД.

В Юго-Восточном округе у ТПУ Андроновка также передали 13 участков общей площадью 0,12 гектара. Это необходимо для переустройства кабельно-воздушной линии электропередачи 110 киловатт железнодорожной инфраструктуры.

Почти все участки переданы в аренду на 11 месяцев и 28 дней для проведения строительных работ. Исключением является участок в Югорском проезде, его срок аренды составит шесть лет.