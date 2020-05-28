РИАМО - 28 мая. Во время самоизоляции и школьных каникул серьезной проблемой является детский травматизм, врачи Подмосковья призвали родителей быть внимательными к детям, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Дети часто получают травмы из-за недосмотра взрослых, неправильного поведения в быту, на улице и во время игр. Особое внимание нужно уделять психологическим особенности детей, такие как подвижность, любознательность, недостаток жизненного опыта, отсутствие чувства опасности.

«Об опасности падения из окна говорят постоянно, но, к сожалению, дети продолжают попадать в беду. Так, к нам поступила трех летняя жительница Звенигорода, отдыхая на даче с родителями, при падении со второго этажа, получила оскольчатый перелом костей плеча со смещением. Была проведена операция металлоостеосинтезом», - сказал главный врач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Роберт Хошабаев.

Сейчас ребенку ничего не угрожает, однако реабилитация может занять время.

Также в больницу из Ногинска доставлен мальчик четырех, который упал с балкона со второго этажа. В больницу поступил с переломом правой бедренной кости со смещением. Была проведена открытая репозиция с металлоостеосинтезом.

«Врачи нашей больницы свое дело сделают и восстановят все двигательные функции рук и ног, но хотим напомнить, что родители должны внимательно следить за своими детьми и нести ответственность за их здоровье», - сказал Хошабаев.

Взрослых призвали ограждать детей от возможных рисков. Рассказывать детям о травмоопасности, при этом не развивая чувство страха, а, наоборот, объясняя, что травм можно избежать, если соблюдать правила безопасности.