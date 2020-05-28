РИАМО - 28 мая. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Москвы, которого обвиняет в даче крупной взятки должностному лицу, сообщается на официальном сайте ГСУ Следственного комитета России по столице.

Известно, что в конце прошлого года в квартире у обвиняемого нашли черную икру неизвестного происхождения.

«Желая избежать привлечения к ответственности, мужчина через посредника обратился к сотруднику Федерального агентства по рыболовству для фальсификации результатов экспертизы по изъятой икре. Сотрудник агентства незамедлительно обратился в правоохранительные органы», - говорится в сообщении.

Таким образом, в конце марта этого года мужчину задержали при передачи 300 тысяч рублей.

Свою вину подозреваемый признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.