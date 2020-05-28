РИАМО - 28 мая. В отношении шестерых задержанных в центре столицы граждан-пикетчиков составили административные протоколы за нарушения режима самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МВД РФ.

С места проведения пикетов на улице Петровка, 38 в территориальный отдел полиции в четверг доставили граждан, нарушивших требования нормативно-правовых актов, в части, касающейся проведения публичных мероприятий в период режима повышенной готовности.

«На данный момент в отношении шестерых составлены протоколы по статье 20.2 КоАП РФ и статье 3.18.1 КоАП г. Москвы. Решается вопрос о привлечении к установленной законом ответственности остальных участников», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев были задержаны у здания главного управления МВД по Москве за одиночные пикеты. Журналист Илья Азар был арестован на 15 суток за участие в пикете.