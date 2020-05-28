РИАМО - 28 мая. В подмосковной Истре на девяти участках дорог продолжается замена асфальта, протяженность дорог составляет 15 километров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Уже завершен ремонт 17 участков муниципальных дорог длиной более 5,2 километра: на улицах Приборостроительной, Калинина, Ленина, Текстильщиков, 2-м Гражданском переулке, на пересечении Волоколамского шоссе и улице Чкалова в Дедовске, на 1-й и 2-й Дачной, Гражданской улицах в Истре», – говорится в сообщении.

Ремонтные работы также завершили в деревне Верхуртово, на улицах Кирова и Школьной в дачном поселке Снегири, на улице Дачная в селе Рождествено, в селе Павловская Слобода на улицах Лесной, Советской и на участке от улицы Лесной до улицы Карла Маркса. На данный момент ремонт ведется на двух региональных дорогах и семи муниципальных.

На региональной дороге «Онуфриево-Загорье-Ремяники» идут работы по благоустройству выравнивающего слоя и покрытия на участке с нулевого километра по 8,5 километр. Дорога является одним из проездов к федеральной трассе М-9 «Балтия» и будет отремонтирована на всей протяженности.

На дороге «Истра — Вельяминово — Давыдовское» ремонтные работы идут с 3,6 километра по 7,1 километр. На участке выполнили фрезерование. Завершается устройство выравнивающего и верхнего слоя покрытия с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона-20. Он отличается высокой износоустойчивостью и хорошими шумоизоляционными свойствами. В рамках ремонта выполнят укрепление обочин и будет нанесена разметка.

По результатам голосования на «Доброделе» в программу ремонта включили улицу Юбилейную и улицу Ленина в Истре, а также автодорогу «ММК-Холмы» с нулевого по 1,4 километр. В рамках реализации проекта «Улица Победы» отремонтируют улицу Победы в Дедовске и улицу 9-й Гвардейской Дивизии в черте Истры на участке от перекрестка с улицей Московской до дома 52.

Всего в Подмосковье продолжаются работы на 390 участках дорог. Ремонт региональных дорог ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Завершить ремонтный сезон в Подмосковье планируется осенью.