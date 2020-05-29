РИАМО - 29 мая. Более 21 тысячи волонтеров зарегистрировались с 27 марта в качестве добровольцев для помощи москвичам, находящимся на самоизоляции, сообщила заммэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В столице работает волонтерский корпус всероссийской акции #МыВместе, который включает в себя девять добровольческих штабов и четыре колл-центра. Все добровольцы с начала проходят дистанционное обучение, после — инструктаж в волонтерском штабе. Все они обеспечены средствами индивидуальной защиты.

«Волонтеры доставляют продукты, лекарства, корм для животных и необходимые вещи пожилым людям, многодетным семьям и всем тем, кому требуется особое внимание во время режима самоизоляции», — отметила Сергунина.

По ее словам, самой пожилой жительнице столицы, которой помогают участники акции, прошлым летом исполнилось 105 лет.

Сергунина подчеркнула, что за прошедшие два месяца добровольцы помогли 28 тысячам москвичей, при этом число обработанных звонков превысило 137 тысяч. Общая продолжительность звонков с 27 марта по 27 мая включительно составила почти 1,2 миллиона минут, то есть 20 тысяч часов или 833 дня.

Помимо неравнодушных москвичей, в акции участвуют свыше 400 организаций – это различные кафе, продуктовые сети, транспортные компании и операторы связи.

Стать добровольцами может каждый — для этого нужно зайти на сайт (https://мывместе.мосволонтер.рф), пройти регистрацию, обучение и онлайн-тест. Заявку на портале могут также оставить компании.

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