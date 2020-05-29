РИАМО - 29 мая. В ГБУ «Малый бизнес Москвы» с начала текущего года провели для предпринимателей уже свыше 50 тысяч бесплатных консультаций, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

«Сейчас предприниматели чаще всего интересуются действующими в городе мерами финансовой и имущественной поддержки. Другие самые популярные вопросы последних пяти месяцев связаны с налогообложением, бухучетом и регистрацией своего дела», – сказала заммэра города – руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Столичные предприниматели могут получить помощь специалистов и по телефону +7 (495) 225-14-14. Еще для обращений можно воспользоваться онлайн-сервисом на сайте mbm.mos.ru.

В начале весны в мегаполисе начала работать горячая линия по поддержке предпринимателей в условиях пандемии Covid-19. Обратиться за консультацией бизнесмены города могут по номеру телефона: +7 (495) 276-24-17 или на сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Как отметила Сергунина, с момента запуска данной горячей линии специалистами было обработано свыше 15 тысяч обращений.

Также полезную для бизнесменов информацию можно найти на странице сайта «Коронавирус: важное для бизнеса» (https://mbm.mos.ru/vmeste). Там размещается актуальная информация о мерах поддержки предпринимателей и изменениях в нормативно-правовой базе, а также полезные материалы для упрощения работы на предприятиях и в организациях при пандемии.