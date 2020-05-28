РИАМО - 28 мая. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обсудил с региональными бизнес-омбудсменами создание рейтинга регионов, в которых будут сопоставлены ограничительные меры, влияющие на бизнес, со статистикой эпидемиологической ситуации в конкретном регионе, сообщается на сайте уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

Уполномоченный в четверг провел совещание с региональными бизнес-омбудсменами. По словам Титова, возможность возвращения предприятий к работе является важнейшим фактором восстановления экономики.

«Очень важно, чтобы бизнес не провел «взаперти» больше времени, чем этого требует реальная обстановка. Мы будем еженедельно изучать текущую обстановку с ограничительными мерами в регионах и сравнивать ее с данными медиков», – сказал омбудсмен в ходе совещания.

Титов добавил, что рейтинг покажет, насколько адекватно действуют местные власти. Как отметил уполномоченный, к данной теме нужно привлекать максимальное внимание, поскольку каждый день необоснованного простоя приносит бизнесу новые убытки.

Обязательным условием для открытия предприятия является готовность работодателя нести ответственность за безопасность своих сотрудников. Получить разрешение на выход организации могут онлайн. На электронной платформе доступен чек-лист требований (декларация), после заполнения которого можно приступать к работе.

«Московская область постепенно возвращается к повседневной жизни – с 18 мая по постановлению губернатора Подмосковья <…> в регионе возобновили работу промышленные предприятия и строительные компании, возводящие жилые дома, школы, детские сады и соцобъекты. Отменен пропускной режим, что <…> является сигналом к постепенной отмене ограничений», – сказал бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев.

Он добавил, что все проблемы бизнеса, возникающие на фоне пандемии, власти стараются решать как можно более оперативно. Наиболее частые вопросы наряду с предложениями по поддержке малого и среднего предпринимательства направляются в профильные государственные ведомства и организации.