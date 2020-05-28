РИАМО - 28 мая. Хозяина участка площадью 2,3 гектара, расположенного в Сергиево-Посадском городском округе оштрафовали на 20 тысяч рублей за невыполнение требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Материалы этого дела рассмотрели в апреле этого года и оштрафовали владельца земельного участка.

«Управлением Россельхознадзора установлен факт невыполнения установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду: зарастание участка сорными и древесно-кустарниковыми растениями, отсутствие паспорта плодородия», - говорится в сообщении.

Управление привлекло хозяина участка к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ.