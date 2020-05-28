РИАМО - 28 мая. Организатор шумной вечеринки с дрифтом на парковке торгового центра «Зеленопарк» начал отрабатывать наказание, молодой человек 30 часов будет исполнять обязанности санитара в Центральной районной больнице Солнечногорска, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Несмотря на режим самоизоляции, в ночь на 11 мая у ТЦ «Зеленопарк» около 150 человек приехали на вечеринку. 15 мая суд назначил организатору 30 часов обязательных исправительных работ. Отбывать наказание молодой человек будет в Центральной районной больнице Солнечногорска.

«Молодой человек сегодня приступил к исправительным работам в нашей больнице. Он исполняет обязанности санитара. За его работой следит старшая медицинская сестра. Несмотря на то, что он работает в чистой зоне, мы снабдили его всеми средствами индивидуальной защиты: костюмами, масками, перчатками, очками», — сказала главврач Солнечногорской ЦРБ Лариса Борисова.

Она добавила, что в больнице много лежачих пациентов, и мужская сила требуется достаточно часто.

За нарушение режима самоизоляции организаторов данной вечеринки привлекли к административной ответственности согласно части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

«Подобное наказание для молодого человека будет уроком. Он сможет на себе прочувствовать ту тяжесть, которую ежедневно испытывают врачи, находясь в полном обмундировании. Сможет увидеть и понять, как тяжело приходится всему медицинскому персоналу», — подчеркнул замглавы администрации городского округа Солнечногорск Сергей Пушкин.

В Московском регионе действует режим самоизоляции ля всех жителей. Данная мера введена для борьбы с коронавирусом.