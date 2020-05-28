РИАМО - 28 мая. В Московской области с 1 июня могут возобновить свою работу услуги по ремонту компьютеров, прачечные и химчистки, следует из постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, опубликованного на сайте правительства региона.

«Возобновление деятельности объектов в сфере услуг при очном присутствии гражданина допускается с даты направления уведомления о готовности объекта <…> в адрес министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 1 июня 2020 года», — говорится в документе.

Речь идет об организациях, предоставляющих услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (за исключением служб доставки и дистанционного обслуживания), в том числе стирки и химической чистки.

Ранее в регионе возобновили работу промышленные предприятия, стройки, ряд МФЦ, частично каршеринг, автосалоны и так далее. Все предприятия и организации Московской области должны обеспечить безопасность сотрудников и посетителей при работе в период пандемии.

С 29 мая в регионе откроются для посещения парки. Гулять в них можно будет только при наличии защитной маски.

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Текстовая трансляция

28 МАЯ

- В Московской области салоны красоты планируют открыть в июне, если позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация.

- Тесты на антитела к коронавирусу начнут делать в Подмосковье с 15 июня. Планируется делать по 5 тысяч тестов на антитела к Covid-19 в сутки.

- В Подмосковье 1 июня МФЦ откроют для физических лиц.

- В Подмосковье готовятся к открытию парков, посещать их можно будет в масках.

Сегодня вечером также выйдет постановление, где мы открываем парки. Парки открываем, но не спортивные и детские площадки.

- Самые важные новости дня в карточках

- Опубликована интерактивная карта с графиком прогулок в Москве. Выходить на прогулки будет возможно с 1 июня.

- Режим самоизоляции в Москве могут продлить до появления вакцины от Covid‑19. В городе надо будет соблюдать требования санитарной защиты.

- Названы условия открытия парикмахерских в Москве. В ближайшее время вероятны послабления и для других отраслей торговли и бытовых услуг.

- Для поездки в непродовольственный магазин в Москве нужно оформить пропуск. Если необходимый магазин находится в шаговой доступности и до него можно добраться пешком, то электронный пропуск не потребуется.

- Дыхательную гимнастику применяют в Москве для восстановления коронавирусных больных. Это позволяет выздоравливающим пациентам быстрее восстановить функцию легких.

- Десятая масштабная дезинфекция дорог, тротуаров и дворов прошла в Москве. Было обработано более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Кинотеатры после открытия обяжут обеспечить дистанцию между зрителями. В других зонах кинотеатра нужно будет соблюдать дистанцию не менее полтора метра.

- В подмосковной Лобне индекс самоизоляции на 13:00 четверга составил 2,3 балла, это лучший результат на территории области. На территории столицы лучший показатель у поселения Московский — 2,5 балла.

- Подмосковные больницы начнут возвращать к плановому режиму работы с 8 июня. Возврат к обычной работе пройдет в три этапа.

- Рассказываем в чате, как работают тесты на антитела к COVID-19 и есть ли у переболевших стойкий иммунитет к новой инфекции.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Столичный наземный транспорт стали дезинфицировать на всех конечных станциях маршрутов. Четыре – шесть раз в день будет проводиться обработка наземного транспорта на конечных станциях.

- Власти Москвы пояснили правила прогулок в городе с 1 июня. При прогулках в Москве необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию, но при этом использовать перчатки не обязательно.

- Почти четверть россиян считают пандемию Covid‑19 выдумкой.

Хотим узнать ваше мнение Как вы относитесь к пандемии коронавируса? 31% Это реальная опасность для всего человечества 31% Коронавирус - выдумка заинтересованных лиц 31% Вирус есть, но его опасность преувеличена 31% Это биологическое оружие для сокращения населения Земли Результаты

- За сутки в России зарегистрировали 8 371 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 774 заболевших. В Москве - 2 054.

- За сутки в Московской области вылечили после коронавирусной инфекции 403 пациента, за все время пандемии в регионе вылечили 6843 человека.

- Еще почти 3,8 тыс жителей Москвы выписались после лечения от коронавируса. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71251 в столице.

- Проездные в Москве продлят тем, кто во время самоизоляции совершил не более 22 поездок.

- В столице за сутки скончался 71 пациент с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2254.