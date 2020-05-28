РИАМО - 28 мая. В Чехове следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейского и его оскорбления, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Следователем следственного отдела по Чехову ГСУ СК России по Московской области по результатам проверки возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителей власти (статья 318 УК РФ и статья319 УК РФ)», - говорится в сообщении.

В городском округе 25 мая произошла стрельба у одного из домов, сообщение об этом поступило в дежурную часть ОМВД России по Чехову. Когда правоохранители прибыли на место, они обнаружили группу молодых людей из пяти человек, в дальнейшем к ним присоединилась группа порядка 20 человек, которые были в состоянии алкогольного опьянения и вели себя агрессивно.

Они отвечали отказом на неоднократные законные требования полицейских предъявить документы. Потом мужчины стали выкрикивать в адрес сотрудников нецензурные оскорбительные выражения, а также несколько человек ударили полицейского по лицу.

На данный момент следователями устанавливаются личности всех участников конфликта, а также роли каждого в совершенных преступлениях. Все присутствующие и участвующие в конфликте - жители города Чехова и города Москвы.

Следствие обратилось к прокурору с ходатайством о передачи в производство следственного отдела по городу Чехов ГСУ СК России по Московской области уголовного дела, возбужденного в отношении мужчины, производившего выстрелы в воздух.